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Прокуратура добилась восстановления освещения моста через Катунь в Бийске

Прокуратура добилась восстановления освещения моста через Катунь в Бийске

Неисправное оборудование заменили, и навигационные огни вновь заработали На автомобильном мосту через реку Катунь в Бийске восстановили работу навигационных огней, которые предназначены для обозначения судового хода.

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