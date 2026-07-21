Прокуратура добилась восстановления освещения моста через Катунь в Бийске

Неисправное оборудование заменили, и навигационные огни вновь заработали На автомобильном мосту через реку Катунь в Бийске восстановили работу навигационных огней, которые предназначены для обозначения судового хода.
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