Штайнмайер заявил об угрозе политического распада в Германии

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в День германского единства предупредил о возможном политическом расколе в стране и напомнил о судьбе Веймарской республики.
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