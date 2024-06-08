Мэр столицы поздравил московских социальных работников с профессиональным праздником

Сегодня, 8 июня, отмечается День социального работника. В этот день мэр Москвы Сергей Собянин обратился к сотрудникам столичных социальных служб через свой Telegram-канал, чтобы поздравить их с профессиональным праздником и выразить благодарность за их работу.
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