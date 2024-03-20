Детский мастер-класс по приготовлению пиццы 🗓 24 марта, 13:00 📍 Цветной бульвар, 16а 📞 8(988)182-88-66 📍 500₽ 🚫 Интересный Сочи.
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Детский мастер-класс по приготовлению пиццы 🗓 24 марта, 13:00 📍 Цветной бульвар, 16а 📞 8(988)182-88-66 📍 500₽ 🚫 Интересный Сочи.