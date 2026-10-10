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Газета.ру

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"Оренбург" разгромил "Динамо" Мх и прервал восьмиматчевую серию без побед в РПЛ

"Оренбург" разгромил "Динамо" Мх и прервал восьмиматчевую серию без побед в РПЛ

«Оренбург» разгромил махачкалинское «Динамо» в матче десятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).Встрчеа проходилв в Оренбурге и завершилась со счетом 4:0.

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