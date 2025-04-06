Авиабилет для богини: как боги Китая летают на Тайвань первым классом

Поскольку китайцы и тайваньцы по сути все те же китайцы, то и боги у них одни, и верования одни. А что делать, если многие боги остались после разделения на материке? Посадить их в самолет и отправить погостить на каникулах на «островной Китай».
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