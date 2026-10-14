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Более 10 тысяч объектов ЖКХ подготовили к зиме в Московском военном округе

Более 10 тысяч объектов ЖКХ подготовили к зиме в Московском военном округе

Специалисты жилищно-коммунальных служб Московского военного округа завершили подготовку к отопительному сезону более чем на 10 тысячах объектов.

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