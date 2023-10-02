В Геленджике почти на 15 лет осудили мужчину за убийство бывшей сожительницы

Житель Геленджика год назад убил ножом свою экс-подружку и почти месяц жил в квартире с её трупом.В 2022 году в начале июня 40-летний житель Геленджика находился в своей квартире и вместе со своей бывшей сожительницей.
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