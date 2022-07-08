Дмитрий Быков в американском журнале посылает русский корабль...

Эвелина АЗАЕВА Журнал выставлен на популярном российском интернет-ресурсе. А вы думаете, российские проза- и стихоплеты либерального разлива спят, когда идет военная операция? Нет, они плюют в Отечество, уверенные, что им за это ничего не будет.