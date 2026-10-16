Александр Лукашенко во время визита в туристический комплекс «Красный Бор» Верхнедвинского района распорядился передать пчеловоду Сергею Шиманскому свой баян ручной работы в обмен на обучение методам пчеловодства.
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