Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

108 подписчиков

Гштаад (ATP). 1/4 финала. Кецманович сыграет с Бергсом, Рамос – с Варильясом

Сетка турнира здесь. EFG Swiss Open Gstaad Гштаад, Швейцария 17 – 23 июля 2023 ATP 250 Призовой фонд – 562 815 евро Открытые корты, грунт 1/4 финала Зизу Бергс (Бельгия)  Миомир Кецманович (Сербия) Дата проведения 21 июля, 12.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх