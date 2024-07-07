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Ереван притормозил: Заявление Пашиняна о ЕС сбило всех с толку

Ереван притормозил: Заявление Пашиняна о ЕС сбило всех с толку

Армянский премьер-министр и по совместительству главный фанат Европейского союза в странах постсоветского пространства Никол Пашинян внезапно заявил, что считает вступление Армении в ЕС нецелесообразным в условиях современных политических реалий.

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