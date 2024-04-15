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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Микэл Бриджес завершил 6-й сезон в НБА. За это время он не пропустил ни одного матча

Легкий форвард «Бруклина» в воскресенье завершил шестой для себя сезон в НБА. Встреча с «Филадельфией» (86:107) стала для него 474-й подряд без учета плей-офф.

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