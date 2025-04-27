Новый кроссовер «Москвич 5»: производство стартовало в России Ирина ВальковаРоссийский автопром продолжает развиваться, и одной из главных новостей последних дней стало начало сборки нового кроссовера «Москвич 5» на заводе в Москве.
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