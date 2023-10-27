Пленный заявил, что командование ВСУ снабжало военных наркотиками

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) снабжало подразделения наркотиками и алкоголем. Об этом на видео, опубликованном Министерством обороны России, рассказал пленный военнослужащий ВСУ Владимир Непретворенный.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии