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Эксперт: штаммом коронавируса “дельта плюс” могут заразиться все

Эксперт: штаммом коронавируса “дельта плюс” могут заразиться все

Здоровье Вирусолог Евгений Тимаков заявил о крайней контагиозности нового подвида. Главврач “Лидер-медицины” вирусолог Евгений Тимаков заявил журналистам, что коронавирусным подвидом “дельта плюс” заразятся все.

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