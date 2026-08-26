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Чернышов предложил Минпромторгу ввести для замороженных продуктов минимальную гарантированную массу после разморозки

Чернышов предложил Минпромторгу ввести для замороженных продуктов минимальную гарантированную массу после разморозки

Заместитель Председателя Госдумы Борис Чернышов предложил Минпромторгу ввести для отдельных категорий замороженных продуктов новый понятный показатель – минимальную гарантированную массу после размораживания.

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