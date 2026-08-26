Чернышов предложил Минпромторгу ввести для замороженных продуктов минимальную гарантированную массу после разморозки

Заместитель Председателя Госдумы Борис Чернышов предложил Минпромторгу ввести для отдельных категорий замороженных продуктов новый понятный показатель – минимальную гарантированную массу после размораживания.
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