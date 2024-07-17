Каменский не считает возможное возвращение Кузнецова в Россию шагом назад

Валерий Каменский высказался о вероятном возвращении Евгения Кузнецова в КХЛ. Бывший форвард сборной России и «Колорадо Эвеланш», а ныне вице-президент ФХР Валерий Каменский прокомментировал слухи о скором возвращении Евгения Кузнецова в КХЛ из-за океана.
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