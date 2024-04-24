Около 100 тонн рыбы в год перерабатывают на предприятии в Актау

С работой предприятия ознакомились заместитель акима города Актау Дархан Абдалиев, руководитель управления рыбного хозяйства Мангистауской области Арман Молдашев и представители городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства, сообщает пресс-служба акимата города.
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