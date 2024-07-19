Спутники зафиксировали странную активность на китайской верфи

Странная активность четырех крановых барж на китайской верфи Учан / © Planet Labs Шугарт предполагает, что на верфи, где производятся подводные лодки класса «Юань» Type 039A, которые считаются самыми современными дизель-электрическими подлодками, находящимися на вооружении Народно-освободительной армии Китая, могла произойти авария.
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