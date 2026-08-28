За год актриса Ирина Горбачёва снизила вес на 11 кг, используя препарат Седжаро и корректируя пищевые привычки.
Ирина Горбачёва похудела на 11 кг с препаратом Седжаро
Комментарии
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Софья Барсукова
Да она просто рекламировала его, она бы не стала ставить себе уколы с таким некачественным составом
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4 н.
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Anonim
Софья Барсукова
Да она просто рекламировала его, она бы не стала ставить себе уколы с таким некачественным составом
у нее не было ни одного показания к приему тяжелого препарата для диабетиков, просто прорекламила его и все
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4 н.
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