6J Japanese Yen Futures CME:6J1! angelvalentinx Expecting continuation to the downside for 6J.
6J
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6J Japanese Yen Futures CME:6J1! angelvalentinx Expecting continuation to the downside for 6J.