Театр абсурда
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Театр абсурда

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В России предложили запретить этнические организации. Проект уже в Госдуме

В России предложили запретить этнические организации. Проект уже в Госдуме

Царьград Фото: Коллаж Царьград Федеральное агентство по делам национальностей внесло в Госдуму законопроект, предлагающий запрет на этнические НКО в России.

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Комментарии
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Alex Nемо
Никаких &quot;национальных&quot; организаций для не родных в России народностей не должно быть, от слова вообще. ОПГ - единственно верное определение для любой национально-религиозно-спортивной шарашки не российской национальности и оно установлено в УК РФ!
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13 час.
Владимир Елкин
Лучшее решение по руководителям иностранных диаспор - тюрьма, как для руководителей криминальных структур!
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12 час.
Алексадр Савельев
Очень правильно, их исправит тюрьма и воши.
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11 час.

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