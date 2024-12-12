Царьград Фото: Коллаж Царьград Федеральное агентство по делам национальностей внесло в Госдуму законопроект, предлагающий запрет на этнические НКО в России.
В России предложили запретить этнические организации. Проект уже в Госдуме
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Alex Nемо
Никаких "национальных" организаций для не родных в России народностей не должно быть, от слова вообще. ОПГ - единственно верное определение для любой национально-религиозно-спортивной шарашки не российской национальности и оно установлено в УК РФ!
Ответить
13 час.
Владимир Елкин
Лучшее решение по руководителям иностранных диаспор - тюрьма, как для руководителей криминальных структур!
Ответить
12 час.
Алексадр Савельев
Очень правильно, их исправит тюрьма и воши.
Ответить
11 час.
Свежие комментарии