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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Уголовная ответственность вместо легкой экономии: чем грозит намеренная подмена штрихкодов на кассе самообслуживания

Уголовная ответственность вместо легкой экономии: чем грозит намеренная подмена штрихкодов на кассе самообслуживания

В российских супермаркетах набрала популярность новая схема манипуляций на кассах самообслуживания (КСО).

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