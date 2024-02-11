Сенатор Пушков: ЕС столкнется с невыносимой ситуацией, если США оставят Украину

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что Европа столкнется с "невыносимой ситуацией" в случае, если США полностью прекратят поддержку Украины, ЕС в одиночку не способен помогать Киеву.