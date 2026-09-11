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"Родина там, где любят": медиахолдинг завершил проект "Наши люди" об Алтайском крае

"Родина там, где любят": медиахолдинг завершил проект "Наши люди" об Алтайском крае

Мультимедийный проект "Наши люди" длился год и рассказывал о выдающихся представителях разных национальностей, проживающих в Алтайском крае.

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