Как изменились мировые цены на продовольствие 

Индекс цен на продовольствие Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в феврале составил в среднем 127,1 пункта, поднявшись на 1,6% по сравнению с январем и на 8,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года.