Комплексы мужчин по знаку Зодиака

Рассказываем, какие проблемы больше всего беспокоят представителей разных знаков Зодиака. Оказывается, не только женщины волнуются по поводу своего веса, внешности и впечатления, которое они производят на окружающих.
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