В Рязанской области продолжится ремонт школ и поликлиник

Проект документа поступит в Облдуму в октябре. «В бюджете обязательно должны быть сохранены все социальные обязательства перед людьми и вектор на развитие экономики», — сказал он.
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