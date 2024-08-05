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Врач указала на простые способы борьбы с головной болью

Врач указала на простые способы борьбы с головной болью

Реабилитолог, клинический психолог, доктор медицинских наук, полковник в отставке военной медицинской службы Лидия Ракаева рассказала, что нельзя терпеть головную боль, так как она разрушает нервные окончания и клетки головного мозга.

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