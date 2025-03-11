Захарова назвала причину атаки БПЛА на Москву

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Массированная атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву связана с визитом в столицу генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу.