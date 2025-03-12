СК завел дело о теракте после убийства ВСУ мирных жителей в Курской области

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту террористического акта, совершённого Вооружёнными силами Украины против мирного населения Курской области, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
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