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Сигал заявил, что Россия следует путём правды

Сигал заявил, что Россия следует путём правды

Россия следует путём правды, россияне стремятся защищать свою Родину. Об этом заявил американский актёр и кинорежиссёр Стивен Сигал.

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