Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

97 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Трофимова
    Сербы- братья!Сербские болельщи...
  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...

Олимпийский комитет США о допуске россиян: «Призвали МОК изучить возможность сохранения санкций и гарантии допуска только нейтральных и чистых спортсменов»

Новый руководитель Олимпийского комитета США (USOPC) Джин Сайкс поддержал стремление Международного олимпийского комитета (МОК) изучить возможность допуска российских и белорусских спортсменов на Игры-2024 в нейтральном статусе.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх