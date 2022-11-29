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Словарь Уэбстера выбрал слово 2022 года

Словарь Уэбстера выбрал слово 2022 года

«Газлайтинг» — слово 2022 года по версии американского толкового словаря Уэбстера, сообщает РБК.Словарь определяет понятие gaslighting как «психологическое манипулирование человеком, как правило, в течение длительного периода, которое заставляет жертву сомневаться в правильности собственных мыслей, восприятия реальности или воспоминаний и обычно приводит к спутанности сознания, потере уверенности и чувства собственного достоинства, неуверенности в своей эмоциональной или психической устойчивости», а также к зависимости жертвы от манипулятора.

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