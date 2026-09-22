Альтернатива для Германии, а не для России — 2

"Достаточно бегло пролистать политическую программу АдГ и остальных европейских ультраправых, чтобы понять, что их реальное политическое отличие от нынешних властей ЕС минимально, а всерьез называть их «друзьями России» могут только враги России или полные невежды.
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