Иранский фильм «Простая случайность» получил главный приз в Каннах

Лучшим полнометражным фильмом 78-го Каннского кинофестиваля стала драма иранского режиссера Джафара Панахи «Простая случайность», ему была вручена «Золотая пальмовая ветвь» 24 мая на церемонии закрытия, транслировавшейся телеканалом France 2.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии