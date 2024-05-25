Новый ГАЗ «Соболь NN» стал бизнес-вэном с белым салоном

Дилер нижегородских автомобилей — ПКФ «Луидор» — показал очередную версию шаттла на базе минивэна. Салон «Соболя-NN» радикально изменён: вместо цельного дивана на третьем ряду установлены раздельные кресла, сиденье второго ряда осталось одно, развёрнутое на 90 градусов, а кабину отделяет «лимузинная» перегородка с выдвижным телевизором.
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