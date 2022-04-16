Popcaketv

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На свой юбилей Филипп Киркоров пригласил «вторую маму»

На свой юбилей Филипп Киркоров пригласил «вторую маму»

Совсем скоро Филипп Киркоров отмечает свой юбилей. Артисту исполняется 55 лет. Как и полагается настоящему королю, он собирается грандиозно отметить свой праздник.

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