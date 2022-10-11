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Белый дом отказался комментировать данные о разговоре Маска с Путиным

Белый дом отказался комментировать данные о разговоре Маска с Путиным

  Совет нацбезопасности США отказался комментировать данные о разговоре Маска с Путиным Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям (СНБ)  Совет нацбезопасности США отказался комментировать данные о разговоре Маска с Путиным Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям (СНБ) Белого дома Джон Кирби отказался комментировать данные о якобы состоявшемся телефонном разговоре американского предпринимателя, основателя компании SpaceX, миллиардера Илона Маска с президентом России Владимиром Путиным.

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