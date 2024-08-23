Количество животных в квартирах будет регулироваться законом

Жителей квартир могут ограничивать в количестве домашних животных. Количество домашних животных в российских квартирах будет регулироваться нормативно-правовыми актами, которые принимаются на региональном уровне, сообщил РБК.
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