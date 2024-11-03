Чем утеплить и удобрить грядки осенью, рассказала эксперт

Чтобы весенний сезон посадок прошел благополучно, к нему необходимо подготовиться заранее. Важный этап дачных работ осенью — внесение удобрений, так как это поможет растениям выжить в непростой зимний период, кроме того, следует уделить внимание утеплению грядок.