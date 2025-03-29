Бакунин, Фрунзе и невозвращенец Ломоносов

Алексей Горшков

Прав Гоблин-Пучков, считающий антикоммунистов русофобами! Не спорю: ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ коммунисты были АНТИГОСУДАРСТВЕННИКАМИ, но в конце концов МОЩНЕЙШЕЕ ГОСУДАРСТВО - СССР - они построили, и выступать против них - как раз выступать ПРОТИВ ГОСУДАРСТВА !!! С такими, было, ПОКОНЧИЛИ в 1930-х гг., но не совсем - при Хрущёве они стали возрождаться, а в перестройку И ВОВСЕ К ВЛАСТИ ПРИШЛИ и подтолкнули население СССР К РАЗВАЛУ СВОЕГО ГОСУДАРСТВА, чего даже Гитлер не смог сделать! Так кто бОльший АНТИгосударственник: коммунисты или АНТИкоммунисты? А пассаж про Ломоносова - вообще "натягивание совы на глобус" ну - большевик,ну - железнодорожник - причём тут отречение Николая II ?!