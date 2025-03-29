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  • людмила
    Факты упрямая вещь, если только не изложены тенденциозно.Бакунин, Фрунзе и...
  • Алексей Горшков
    Прав Гоблин-Пучков, считающий антикоммунистов русофобами! Не спорю: ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ коммунисты были АНТИГОСУДАРСТВЕНН...Бакунин, Фрунзе и...
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Бакунин, Фрунзе и невозвращенец Ломоносов

Бакунин, Фрунзе и невозвращенец Ломоносов

1. Анархист Михаил Бакунин – романтический кумир последующих русских революционеров – бежал из сибирской ссылки через Японию и США в Лондон, где стал сообщником Александра Герцена, крупнейшего иноагента-релоканта того времени.

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Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Кто тащит? Наша Ли, власть и тащит в Россию убийц и насильников.
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2 час.
Алексей Горшков
Прав Гоблин-Пучков, считающий антикоммунистов русофобами! Не спорю: ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ коммунисты были АНТИГОСУДАРСТВЕННИКАМИ, но в конце концов МОЩНЕЙШЕЕ ГОСУДАРСТВО - СССР - они построили, и выступать против них - как раз выступать ПРОТИВ ГОСУДАРСТВА !!! С такими, было, ПОКОНЧИЛИ в 1930-х гг., но не совсем - при Хрущёве они стали возрождаться, а в перестройку И ВОВСЕ К ВЛАСТИ ПРИШЛИ и подтолкнули население СССР К РАЗВАЛУ СВОЕГО ГОСУДАРСТВА, чего даже Гитлер не смог сделать! Так кто бОльший АНТИгосударственник: коммунисты или АНТИкоммунисты? А пассаж про Ломоносова - вообще &quot;натягивание совы на глобус&quot; ну - большевик,ну - железнодорожник - причём тут отречение Николая II ?!
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1 час.
л
людмила
Факты упрямая вещь, если только не изложены тенденциозно.
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1 час.
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