1. Анархист Михаил Бакунин – романтический кумир последующих русских революционеров – бежал из сибирской ссылки через Японию и США в Лондон, где стал сообщником Александра Герцена, крупнейшего иноагента-релоканта того времени.
Бакунин, Фрунзе и невозвращенец Ломоносов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
вд
валерий двойнишников
Кто тащит? Наша Ли, власть и тащит в Россию убийц и насильников.
Ответить
2 час.
Алексей Горшков
Прав Гоблин-Пучков, считающий антикоммунистов русофобами! Не спорю: ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ коммунисты были АНТИГОСУДАРСТВЕННИКАМИ, но в конце концов МОЩНЕЙШЕЕ ГОСУДАРСТВО - СССР - они построили, и выступать против них - как раз выступать ПРОТИВ ГОСУДАРСТВА !!! С такими, было, ПОКОНЧИЛИ в 1930-х гг., но не совсем - при Хрущёве они стали возрождаться, а в перестройку И ВОВСЕ К ВЛАСТИ ПРИШЛИ и подтолкнули население СССР К РАЗВАЛУ СВОЕГО ГОСУДАРСТВА, чего даже Гитлер не смог сделать! Так кто бОльший АНТИгосударственник: коммунисты или АНТИкоммунисты? А пассаж про Ломоносова - вообще "натягивание совы на глобус" ну - большевик,ну - железнодорожник - причём тут отречение Николая II ?!
Ответить
1 час.
л
людмила
Факты упрямая вещь, если только не изложены тенденциозно.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии