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Эстония стягивает элитные подразделения к российской границе

Эстония стягивает элитные подразделения к российской границе

Эстония перебрасывает часть элитных военных подразделений ближе к российской границе в рамках концепции "активной обороны".

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