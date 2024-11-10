Трамп предложил демократам погасить долг Харрис в 20 миллионов долларов

Новоизбранный президент США Дональд Трамп предложил Камале Харрис, проигравшему кандидату на президентских выборах, помочь погасить её долг в размере 20 миллионов долларов, возникший у Демократической партии во время предвыборной кампании.
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