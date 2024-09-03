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  • Вовладар Даров
    Монголия молодцы!!!!Медведев объяснил...
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    Никто Западу ничем не обязан.МУС фальшивый суд.Еслисудить,то судить лидеров Европы и СЩА надо за передачу незаконному...Медведев объяснил...

В России взлетели продажи новых автомобилей

В России взлетели продажи новых автомобилей

В период с января по август 2024 года в России было реализовано 1 173 614 автомобилей возрастом до трех лет, что на 52% превышает показатели аналогичного периода  2023 года, когда было продано 773 235 машин.

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