В России взлетели продажи новых автомобилей

В период с января по август 2024 года в России было реализовано 1 173 614 автомобилей возрастом до трех лет, что на 52% превышает показатели аналогичного периода 2023 года, когда было продано 773 235 машин.
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