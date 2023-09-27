Выпускник из Истры удивил знаниями на всероссийской олимпиаде по немецкому

Коля из Истры стал участником Всероссийской олимпиады школьников, а потом и призером. Одиннадцатиклассник Бужаровской школы Николай Березин уже четыре раза принимал участие в олимпиаде по немецкому языку, и дважды доходил до ее финального этапа.