Выпускник из Истры удивил знаниями на всероссийской олимпиаде по немецкому

Коля из Истры стал участником Всероссийской олимпиады школьников, а потом и призером. Одиннадцатиклассник Бужаровской школы Николай Березин уже четыре раза принимал участие в олимпиаде по немецкому языку, и дважды доходил до ее финального этапа.
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