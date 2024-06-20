Хохлы и отрицание

Natalija Osminina

"Это осознание к хохлам ещё придет. Возможно – уже приходит" - оно не придет. Поскольку события развиваются слишком быстро- мысль хохла за ними не поспевает. Сейчас они начинают понимать, что Зеленский не слишком хороший Президент, чтобы справиться с Россией. Им не нравится идея сдохнуть на восточном фронте и с риском для жизни штурмовать западные границы. До бОльших высот мысль хохла не долетела-не каждая птица ... как говорится... Если Лондон постарается, то сделает Майдан, и замену Зеленского на Залужного. И у хохлов родится новая надежда. И так много лет подряд.