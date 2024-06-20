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Хохлы и отрицание

Хохлы и отрицание

У наших бывших братьев есть удивительная способность – отрицать очевидное. Знаю многих лично (в том числе – понаприехавших из страны 404) укров, которые ходили по чистым улицам русских городов, ездили на прекрасных поездах и по современным трассам, глазели на построенные новенькие детские сады и школы, охали, ахали, а потом лезли в комменты и рассказывали про то, что у русни в XXI веке нет теплых туалетов – бегают во двор к выгребной яме.

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Комментарии
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Natalija Osminina
&quot;Это осознание к хохлам ещё придет. Возможно – уже приходит&quot; - оно не придет. Поскольку события развиваются слишком быстро- мысль хохла за ними не поспевает. Сейчас они начинают понимать, что Зеленский не слишком хороший Президент, чтобы справиться с Россией. Им не нравится идея сдохнуть на восточном фронте и  с риском для жизни штурмовать западные границы. До бОльших высот мысль хохла не долетела-не каждая птица ... как говорится... Если Лондон постарается, то сделает Майдан, и замену Зеленского на Залужного. И у хохлов родится  новая надежда. И так много лет подряд.
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Татьяна Мартыненко
Не верю,что придёт к хохлам осознание,черта характера -врожденная тупорылость!
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НК
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Наши деревни тоже не цветут, а сколько их брошенных и пропавших, красивых и родных. Так хочется их возродить.
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