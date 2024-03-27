Хабаровский уполномоченный подписал соглашение о сотрудничестве с руководителем Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю

В рамках проведения Дня открытых дверей для предпринимателей хабаровский бизнес-омбудсмен Андрей Веретенников подписал соглашение о сотрудничестве с руководителем Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяной Зайцевой.
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