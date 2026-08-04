На берегу реки Юган в ЯНАО откроется сельский глэмпинг в этностиле

На берегу реки Юган в Шурышкарском районе ЯНАО готовится к открытию сельский глэмпинг «Тамга». Интерьеры в гостевых домах оформят с этноэлементами в двух стилях — по-зырянски и по-хантыйски, сообщили в администрации муниципалитета.
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