На берегу реки Юган в ЯНАО откроется сельский глэмпинг в этностиле

На берегу реки Юган в Шурышкарском районе ЯНАО готовится к открытию сельский глэмпинг «Тамга». Интерьеры в гостевых домах оформят с этноэлементами в двух стилях — по-зырянски и по-хантыйски, сообщили в администрации муниципалитета.