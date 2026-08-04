Красный Север
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Красный Север

5 подписчиков

На берегу реки Юган в ЯНАО откроется сельский глэмпинг в этностиле

На берегу реки Юган в ЯНАО откроется сельский глэмпинг в этностиле

На берегу реки Юган в Шурышкарском районе ЯНАО готовится к открытию сельский глэмпинг «Тамга». Интерьеры в гостевых домах оформят с этноэлементами в двух стилях — по-зырянски и по-хантыйски, сообщили в администрации муниципалитета.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии